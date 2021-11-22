Пенсионерке выписали штраф на 10 тысяч рублей за то, что она не проверила QR-код

Пожилая жительница Нефтекамска была оштрафована на 10 тысяч рублей за то, что она проигнорировала проверку QR-кодов у пришедших в торговый центр людей. Такая информация появилась на сайте ProKazan.ru.

Сообщается, что пенсионерка является администратором торгового центра, и в её обязанность с недавних пор входит проверка QR-кодов у посетителей. Когда в ТЦ пришли представители службы надзора за соблюдением антикоронавирусных ограничений, 73-летней пенсионерки не оказалось на рабочем месте, она ненадолго отошла. За то, что она не проверила QR-коды у вошедших, женщине выписали штраф.

"По решению суда, пенсионерка оштрафована на 10 тысяч рублей. Пенсия подсудимой составляет всего 15 тысяч, а потому сумма штрафа для неё огромна", — говорится в сообщении.

Горожане объявили в соцсетях сбор денег для выплаты штрафа пенсионерке, которую к тому же уволили. А одна жительница Казани предложила заплатить за пенсионерку весь штраф.

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