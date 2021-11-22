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Власти Ивановской области отменили QR-коды для посещения ТРЦ

Общество

В Ивановской области теперь не нужно предъявлять QR-коды при посещении торгово-развлекательных центров. Власти субъекта ввели некоторые послабления, учитывая нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в регионе.

Власти Ивановской области отменили QR-коды для посещения ТРЦ

"С сегодняшнего для отменяется требование о предоставлении QR-кодов о вакцинации или перенесённом заболевании", — передаёт ТАСС слова заместителя председателя правительства Ивановской области Ирины Эрмиш о правилах посещения торговых центров.

Кроме отмены QR-кодов в ТРЦ, также было принято решение допустить проводить конгрессные мероприятия, на которых количество участников не будет превышать 250 человек.

Комментируя второе послабление, Эрмиш добавила, что в таких мероприятиях могут принять участие только те, кто прошли вакцинацию, переболели коронавирусом или прошли ПЦР-тест в день проведения.

Ранее Роспотребнадзор продлил меры профилактики распространения коронавирусной инфекции до 2024 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это техническим решением. Он заявил, что их можно отменить в любой момент, если вирус отступит.

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Автор: Елена Федорова, Куратор: Наталия Красовская
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