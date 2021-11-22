В Приморском крае от работы отстранено более 700 невакцинированных сотрудников

Более 700 сотрудников приморских компаний получили официальное отстранение от работы по причине отказа от вакцинации от COVID-19 и непредоставления медотвода от прививки. Об этом РИА Новости проинформировала Федерация профсоюзов Приморья.

Приморский край стал одним из субъектов РФ, где была введена обязательная вакцинация от COVID-19 для представителей сферы ЖКХ, услуг, государственной службы и т. д. Согласно указу властей, с 15 ноября будет начато отстранение от работы непривитых сотрудников, которые не получили первый компонент вакцины, а с 15 декабря будут отстранять уже всех тех, кто не прошёл полную вакцинацию.

"Около 700 приморцев официально отстранены от работы как не привитые от COVID-19 и не предоставившие медотвод, это данные профсоюзного мониторинга. Но реальная цифра может быть больше, поскольку эта информация только с тех предприятий, где есть профорганизации", — сообщается в Федерации профсоюзов.

Ранее Федерация профсоюзов Приморья обратилась к властям и главврачу региона с просьбой изменить крайние сроки, когда непривитые сотрудники будут отстраняться от работы.

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