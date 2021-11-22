Симоньян о Рашкине: "Пусть делает свою Партию лося"

Глава RT Маргарита Симоньян призвала депутата Рашкина перестать позорить Зюганова. Журналистка высказалась в шоу "Своя правда" на НТВ в разделе "Рога и копыта".

Маргарита Симоньян под хохот зрителей пересказала невероятную историю депутата КПРФ Валерия Рашкина. Она высмеяла его версию о том, что он нашёл уже разделанного лося и не придумал ничего умнее, как отвести его в полицию.

"Видимо, чтобы паспорт его проверить или определить его принадлежность. Теперь он говорит, что перепутал этого лося с кабаном", — рассказывает Маргарита.

Симоньян отметила, что уважает Зюганова, который пытается возродить прошлое, хотя это невозможно, и поддерживает идеи коммунизма. При этом она не одобряет, что лидер КПРФ не исключил из партии своего соратника Валерия Рашкина.

В вину депутату, оскандалившемуся на охоте, ставят более серьёзные вещи, чем убийство лося.

"Человек, который поддерживал изменника Родины, самого настоящего ЦРУшного лакея Навального, для коммунистов, которые патриоты, которые наследие Советского Союза, наследие Великой Отечественной, — это стыдища. Пусть делает свою Партию лося и там чем угодно занимается", — пишет Симоньян в своём Telegram-канале.

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