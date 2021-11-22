Учёных с задержанного в Дании судна "Академик Иоффе" доставят в Калининград

Участников научной экспедиции переместили с "Академика Иоффе", задержанного в Дании, на другое судно. Они направляются в калининградский порт, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Сейчас учёные находятся на борту "Академика Николая Страхова". Все они хорошо себя чувствуют. Их обеспечили необходимыми продуктами питания.

Ранее сообщалось, что российское научно-исследовательское судно "Академик Иоффе", которое используется Институтом океанологии им. Ширшова, задержали правоохранительные органы Копенгагена.

Против него подала иск компания из Канады в связи с коммерческим использованием в предыдущие годы.

По предварительным данным, речь идёт о долге перед фрахтователем.

Добавим, научно-исследовательское судно "Академик Иоффе" построили в 1988 году. Его длина — 117 метров, водоизмещение — 6 600 тонн. Судно ходит под флагом РФ. Его использовали для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.

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