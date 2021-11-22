Самогонные аппараты - на учёт - ноу-хау от Совфеда

Несмотря на ведущуюся много лет в России — с переменным успехом — борьбу с самогонщиками, количество отравлений их "продукцией" (попросту говоря, суррогатным алкоголем) меньше не становится.

Как сегодня сообщает "Российская газета", власти всерьёз задумались о том, что пора бы уже ввести учет продаж самогонных аппаратов.

По данным статистики,

на долю самогона в России приходится 16-20% от всего объёма употребляемого крепкого алкоголя,

ежегодно "умельцы" производят примерно 20 млн декалитров этого напитка; из них "для себя" — считанные единицы, а 95-98% самогонщиков работают "на продажу".

Вот для них-то и хотят ввести "реестр самогонных аппаратов".

"Во многих странах есть учет продаж. Как минимум спросят паспорт при продаже. А у нас ребенок в 12 лет может зайти в товары для дома и свободно купить самогонный аппарат", — сказал в интервью RG.RU первый зампред Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

По его словам, вице-премьеру Дмитрию Григоренко направлен документ, в котором предложен "целый комплекс мер" по борьбе с нелегальным алкоголем. Среди них:

учет самогонных аппаратов,

ужесточение ответственности за торговлю суррогатом.

К слову, в России в последние годы возвращается мода на "домашний алкоголь". Эксперты говорят, что сейчас самогон — далеко не всегда дешевое пойло, а всё чаще — хобби для состоятельных людей, которые, используя дорогие качественные ингредиенты и строго следуя технологиям, "готовят" напитки "премиум-класса" для себя и друзей.

Мнение: Бороться бесполезно

Вадим Дробиз, директор Центра исследований рынков алкоголя (ЦИФРРА) уверен, что бороться с самогоноварением в России -дело безнадёжное. По его словам, госрегулирование никак не повлияет на кустарное производство и объемы потребления нелегального алкоголя:

"В стране более 20 млн человек получают зарплату в 15-18 тыс. рублей. Они никогда не пойдут за водкой в магазин. Им нужна водка по 100 рублей, а у нас легальная — по 250".

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