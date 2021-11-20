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Живущим в РФ американцам посоветовали готовиться к ЧС

Общество

Посольство США в Москве объяснило своим гражданам, проживающим в России, что они должны подготовиться к чрезвычайным ситуациям.

Живущим в РФ американцам посоветовали готовиться к ЧС

На официальном портале иностранного посольства настоятельно рекомендуют зарегистрироваться в программе Smart Travel (STEP). Эта программа призвана облегчить поиск граждан в чрезвычайной ситуации.

"Возможности правительства США по предоставлению обычных и экстренных услуг гражданам Америки в России сильно ограничены, особенно в районах, удаленных от американского посольства в Москве", — объясняется в сообщении.

Гражданам США в случае ЧС рекомендуют искать помощи в американских посольствах в Тбилиси, Таллине, Риге и Варшаве. В Москве будут рассматриваться лишь прошения, связанные с жизнью или смертью.

Как сообщает издание "Экономика сегодня", официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не сумела объяснить такой шаг со стороны представителей США.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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