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Политтехнолог назвал способ примирения сторонников и противников вакцинации

Общество

Политтехнолог, публицист и телеведущий Роман Газенко рассказал, можно ли примирить сторонников и противников вакцинации от коронавируса.

Политтехнолог назвал способ примирения сторонников и противников вакцинации

"Нет, нельзя, и в этом вопросе точка невозврата, на мой взгляд, уже пройдена. Единственный способ примирения — отменить всю эту "спецоперацию", — заявил Газенко в беседе с argumenti.ru.

Политтехнолог призвал заняться реальной защитой здоровья россиян вместо кампании по вакцинации от COVID-19. Он объяснил, что сначала государство сильно сокращает расходы на медицину, уничтожает бесплатную медицину и загоняет тех, кто платёжеспособен, на платные услуги, а потом вдруг откуда-то находит деньги на такой "аттракцион неслыханной щедрости", как бесплатная вакцинация.

"Но они не бесплатны, поскольку оплачиваются гигантскими суммами из бюджета, то есть из нашего кармана, а государство так продолжает платить тем, кто на этом зарабатывает", — отметил Газенко.

По его словам, никто не знает, какие последствия будут у массовой вакцинации. Эксперт напомнил, что в 1915 году журналы и аптеки всего мира рекламировали средства от головной боли.

"Средство называлось "Героин" от компании "Байер". А сколько таких примеров, когда фармакологи либо заблуждались сами, либо осознано вводили общество в заблуждение! Где гарантия, что очередная панацея против очередной непонятной заразы сейчас будет спасать людей?" — заявил эксперт.

Телеведущий убеждён, что раскол в обществе на сторонников и противников вакцинации прекратится тогда, когда государство начнёт заботиться о здоровье граждан. Пока же оно оказывает монопольные услуги, связанные со здравоохранением, подчеркнул Газенко.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
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