В Госдуме оценили идею раздавать неимущим продукты с истекающим сроком годности

Депутат Госдумы от КПРФ Анжелика Глазкова оценила для Pravda.Ru предложение единороссов раздавать неимущим продукты с истекающим сроком годности.

"Получается, они вместо того, чтобы снижать цены на продукты и как-то развивать экономику, повышать вообще у людей уровень заработной платы, они предлагают то, что уже завтра должно находиться на помойке, раздавать", — сказала Глазкова.

Она назвала инициативу издевательством над россиянами.

"Я считаю, что это просто издевательство над нашими людьми, над российским народом. Унижение в первую очередь. Человек должен получать достойную заработную плату или пенсию, иметь возможность покупать качественные продукты, а не то, что уже должно быть выброшено", — подчеркнула собеседница издания.

Ранее депутаты фракции "Единая Россия" предложили внести изменения в законодательство, которые позволят торговым сетям передавать нуждающимся россиянам продукты с истекающим сроком годности — пока же им выгоднее их утилизировать.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.