В Московском патриархате разделились мнения из-за введения QR-кодов

Возможное введение обязательных QR-кодов вызывает в обществе бурные дискуссии, а публика разделилась на тех, кто поддерживает обязательную вакцинацию, и тех, кто её категорически не одобряет.

Как сообщают argumenti.ru, большинство российских христиан принадлежит к тем, кто отрицательно относится к введению QR-кодов для привитых. Однако и среди представителей духовенства нет единого мнения на этот счёт — кто-то из них поддерживает эту идею, а кто-то осуждает.

Так, заместитель управления делами Московской патриархии епископ Савва подверг введение QR-кодов резкой критике.

"Борьба идёт не за вакцинацию, а за кодификацию. QR-код, если его использование не ограничится временной санитарной задачей, может с лёгкостью стать инструментом контроля и ограничений в руках политических и надполитических акторов, а также крупных корпораций", — написал епископ в своём Telegram-канале.

Другой представитель РПЦ, митрополит Илларион, придерживается противоположного мнения. Он убеждён, что QR-коды помогут спасти граждан от ужасного поветрия. По мнению митрополита, тем, у кого нет QR-кодов, нужно будет назначать штрафы. Он назвал тех, кто призывает отказываться от вакцинации и распространяет ложные сведения о проблеме, "преступниками", которые должны быть наказаны.

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