Вески, Павловец и Марсо раскрыли свои секреты красоты

Знаменитые актрисы и певицы, известные своей красотой, раскрыли секреты привлекательности. Анна Вески, Ольга Павловец и Софи Марсо рассказали argumenti.ru об отношении к старению, внешности и внутреннему очарованию.

Анна Вески

Советскую и эстонскую певицу Вески в СССР называли самой красивой блондинкой эстрады. Сама же артистка заявила, что никогда не зацикливалась на внешности. Главное — это любить себя, считает она.

"Я уже не столь молода, но о себе, конечно, не забываю: уделяю много времени косметическим процедурам… Иногда, "сажусь" на диету, но это так скучно!", — сказала Вески.

Она также отметила, что вместо диет можно лишний раз выйти на прогулку с любимым питомцем. Певица добавила, что пусть сейчас у неё нет собак, но есть раздельное питание и любовь.

Ольга Павловец

Российская актриса Павловец сделала акцент на том, что больше ценит душевную красоту и естественность. Она заметила, что иногда красивые внешние данные девушки могут отпугнуть мужчин, вселить в них неуверенность, а у женщин — вызвать зависть. "Ум и красоту люди не прощают", — резюмировала она.

Софи Марсо

Француженка Марсо сказала, что любит свой возраст и ей нравится стареть. Она выделила для себя главные секреты красоты: сон, правильное питание и хорошее настроение.

"Нужно принимать себя в любом возрасте и не терять связь с реальностью. Женщина прекрасна всегда! Так ее создал Бог!", — подчеркнула она.

Ранее голливудская актриса Шерон Стоун рассказала о том, как ей удаётся оставаться непревзойдённо изысканной, эксклюзивной и желанной.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.