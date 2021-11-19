Зампред "Сбера": большая часть телефонных мошенников "базируется" на Украине

Доля мошеннических звонков из-за границы достигла 70%, при этом наибольшее число подпольных кол-центров находится в Незалежной, заявил заместитель правления "Сбера" Станислав Кузнецов.

По словам Кузнецова, большая часть "потоков" из Украины обусловлено тем, что там много русскоговорящей молодёжи. При этом "работают" мошенники только по России.

"Главный источник звонков — территория Украины, ещё конкретнее — город Днепр, бывший Днепропетровск. Там большое количество русскоговорящей молодёжи, а возможностей честного заработка, очевидно, не хватает", — рассказал зампред "Известиям".

Но и на этом "поприще" не всё гладко. Каждый раз мошенники вынуждены выдумывать новый способ обмана. По словам Кузнецова, россиян уже "не поймаешь" на примитивном: "ваша карта заблокирована".

"Остались крупные центры, действующие по более хитроумным схемам обмана", — резюмировал Кузнецов.

Ранее Pravda.Ru писала о новых способах мошенничества. Россиянам начали звонить под видом сотрудников МВД, банковских работников и даже представляются сотрудниками миграционной полиции.

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