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В 2022-м изменятся правила назначения пособий для малоимущих

Общество

Минтруд подготовил поправки в правила назначения мер господдержки малоимущим семьям.

В 2022-м изменятся правила назначения пособий для малоимущих

С документом ознакомились "Известия", которые сообщают, что, начиная с 2022 года, назначаться пособия "на детей" и "по беременности" будут по новым критериям.

Главное новшество состоит в том, что прописка перестанет играть какую-либо роль:

  • региональные власти начнут назначать пособия "по факту", то есть, по месту жительства.

Второе изменение состоит в том, что из имущественного ценза исключат собственность, которая приобреталась за счёт субсидий, а также ту, что находится под арестом или в розыске.

Сама же госпомощь на имущество (выделенные по различным программам деньги на приобретение, например, квартир или земельных участков) перестанут учитывать при расчете доходов.

Из расчета при оценке нуждаемости исключат налоговые вычеты и гранты на предпринимательство.

В Минтруде пояснили, что документ будет подписан до конца текущего года.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
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