Минтруд подготовил поправки в правила назначения мер господдержки малоимущим семьям.
С документом ознакомились "Известия", которые сообщают, что, начиная с 2022 года, назначаться пособия "на детей" и "по беременности" будут по новым критериям.
Главное новшество состоит в том, что прописка перестанет играть какую-либо роль:
Второе изменение состоит в том, что из имущественного ценза исключат собственность, которая приобреталась за счёт субсидий, а также ту, что находится под арестом или в розыске.
Сама же госпомощь на имущество (выделенные по различным программам деньги на приобретение, например, квартир или земельных участков) перестанут учитывать при расчете доходов.
Из расчета при оценке нуждаемости исключат налоговые вычеты и гранты на предпринимательство.
В Минтруде пояснили, что документ будет подписан до конца текущего года.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
В Архангельской области за растление детей осуждён бывший замминистра образования.