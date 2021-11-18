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Юристы: Расследование Bellingcat* содержит порочащие данные о Пригожине

Общество

Юридическая служба компании "Конкорд" обнаружила в тексте изданий Bellingcat* и The Insider* (оба СМИ включены в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) недостоверные данные о петербургском бизнесмене Евгении Пригожине.

Юристы: Расследование Bellingcat* содержит порочащие данные о Пригожине

Специалисты намерены составить иски к The Insider* и заявления о клевете в адрес основателя издания Романа Доброхотова. Кроме того, юристы подчеркнули, что упоминаемые в статье люди также могут обратиться с исками.

"Граждане, указанные в статье в качестве "наёмников", "боевиков "ЧВК Вагнера"" имеют все основания предъявить к The Insider* и Доброхотову Р. иски и заявления о возбуждении уголовных дел по факту клеветы. Распечатанные анкеты без подписей не могут служить допустимым доказательством для обвинения указанных граждан в наёмничестве", — говорится в сообщении пресс-службы компании "Конкорд".

"Расследование" Bellingcat* и The Insider* посвящено провокации украинских должностных лиц и спецслужб в отношении россиян. Авторы материала указали, что разведка осознавала характер своих действий и пыталась выдать их за "случайное" задержание после "случайного" приземления воздушного судна, уверены юристы.

В тексте подтверждается найм людей для охраны объекта госкомпании. Для этого украинская разведка создала поддельные адреса ПАО "НК "Роснефть".

"Никаких юридически значимых доказательств преступлений "Наёмников" в статье не приводится, так же как и связь их с "ЧВК Вагнера"", — пояснили в пресс-службе.

Юристы напомнили о наличии Конвенции о правовой помощи между Украиной и Россией. Все шаги Киева должны были осуществляться в соответствии с этим документом. Он предполагает возбуждение уголовных дел на Украине и передачу по официальным каналам требования о привлечении россиян к ответственности по УК РФ.

Материалы изданий говорят о попытке похищения российских граждан и стремлении к осуществлению государственного терроризма руками украинских должностных лиц и спецслужб. Юридическая служба компании "Конкорд" составит обращение в Следственный комитет РФ, чтобы изучить представленные факты и привлечь виновных к ответственности.

Юрслужба "Конкорда" поблагодарила Bellingcat* и The Insider* за освещение механизмов разработки провокаций. Также юристы выразили признательность за публикацию личных данных лиц, несущих ответственность.

* СМИ включены в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

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Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Наталия Красовская
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