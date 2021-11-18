Симоньян на примере прививки от туберкулёза объяснила смысл COVID-вакцинации

Главред RT Маргарита Симоньян сделала очередную попытку "достучаться" до так называемых антипрививочников. На этот раз журналистка вооружилась историческими примерами и собственным опытом нескольких поколений россиян.

Она предложила сравнить две "массовые" прививки: коронавирусную и противотуберкулёзную (БЦЖ). Вторую из них — от неё остаётся отметинка на предплечье — в СССР делали всем "поголовно" "ещё в роддоме".

Эффективность той вакцины (БЦЖ), сообщает Симоньян со ссылкой на Википедию, — от 14 до 84%.

"Много ли вы лично знаете умерших от туберкулёза?" — спрашивает главред RT подписчиков своего ТГ-канала и напоминает, что до появления вакцины туберкулёз унёс очень много жизней:

t.me/margaritasimonyan

"Да, — признаёт Маргарита Симоньян, — коронавирусная вакцина не защищает на 100%. Никакая вакцина не защищает ни от чего на сто процентов. Но всеобщая вакцинация может прекратить эпидемию в таких масштабах, что она поражает каждую семью. Как это случилось с туберкулёзом".

К слову, напомним, ранее главред RT предложила перенять сингапурский опыт убеждения антиваксеров.

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