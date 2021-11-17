Роскомнадзор проигнорировал смену маркировки "Талибана"* в ряде госСМИ

Роскомнадзор не обратил внимания на смену маркировки движения "Талибан"* в материалах СМИ группы МИА "Россия Сегодня". Журналисты информационных агентств "РИА Новости" и Sputnik, а также телеканала Russia Today в ноябре перестали называть организацию запрещённой в России.

На данный момент в материалах СМИ группы МИА "Россия Сегодня" сноска в материалах с упоминанием движения "Талибан" звучит так:

"Организация, которая находится под санкциями ОНН за террористическую деятельность".

Вместе с тем "Талибан" до сих пор находится в списке террористических организаций, деятельность которых запрещена в РФ. Согласно статье 4 Закона "О средствах массовой информации", журналисты обязаны маркировать название организаций из перечня с указанием на то, что они ликвидированы или их деятельность запрещена та территории России.

Pravda.Ru обратилась с запросом в Роскомнадзор о наличии уведомлений в адрес "России Сегодня", в которых указано об административном правонарушении в соответствии части 2 статьи 13.15 КоАП РФ ("Злоупотребление свободой массовй информации").

В ответ в Роскомандзоре сообщили, что с 3 по 10 ноября 2021 года уведомлений в адрес МИА "Россия Сегодня" отправлено не было.

"За указанный период Роскомнадзор не составлял административные протоколы и не направлял уведомлений о вызове для составления протоколов за нарушения связанные со злоупотреблением массовой информацией в отношении МИА "Россия Сегодня", — говорится в ответе на запрос.

*террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

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