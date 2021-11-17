Иммунолог Крючков назвал причины нежелания россиян делать прививку от COVID-19

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков перечислил причины, по которым жители России не хотят делать прививку от COVID-19.

В числе основных причин нежелания вакцинироваться у русских людей, по мнению специалиста, озвученного им "URA.RU", — особенности менталитета:

"Базовая доковидная причина — оккультное мышление, плюс недостаток образования, ярко выраженное недоверие властям и их заявлениям, медикам, действие с позиции русского "авось".

Другой причиной отказа населения от вакцинации Крючков назвал неудачную информационную политику, с открытым порицанием вакцинации медийными персонами. Также врач винит в нежелании людей вакцинироваться политику властей, которые делали противоположные друг другу заявления, вводили, а затем отменяли уже принятые меры, поэтому люди думают, что "всё не так уж и страшно".

Иммунолог уверен, что запреты в случае с россиянами работают плохо. Гораздо эффективнее будет грамотное стимулирование желания вакцинироваться:

"У нас в государстве действует система "кнута и пряника", но при "битье" невозможен полный контроль и граждане учатся выкручиваться. Нужен комплекс положительных мер, стимуляций, которые реально ввести".

Ранее правительство РФ начало рассматривать в Госдуме законопроект об обязательном предъявлении QR-кодов в местах общего пользования.

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