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Для трети пользователей сайтов знакомств важен COVID-статус нового партнёра

Общество

При знакомствах по интернету более трети российских пользователей стараются сразу спросить у потенциального партнёра о его COVID-статусе. Таковы результаты тематического опроса, проведённого приложением для знакомств Mamba и медицинским сервисом Best Doctor, имеющиеся в распоряжении "Газеты.Ru".

Для трети пользователей сайтов знакомств важен COVID-статус нового партнёра

26% респондентов спрашивают о нового интернет-знакомого, делал ли он прививку от коронавируса, 14% прямо интересуются, болеет ли человек COVID-19 или уже перенёс это заболевание.

60% опрошенных считают неуместным задавать при первом знакомстве подобные вопросы.

При этом 93% пользователей сервиса для онлайн-знакомств заявили, что готовы к личной встрече с человеком без оглядки на его COVID-статус, если к новому знакомому возникнет настоящий интерес. И только 7% респондентов ни за что не пойдут на свидание с тем, у кого нет прививки или ПЦР-теста.

Несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, востребованность сайтов знакомств не уменьшается. Половина пользователей (57%) так же часто ходят на свидания, как и летом, а 8% встречаются с новыми знакомыми ещё чаще, чем раньше.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
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