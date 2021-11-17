В России появилась вакансия QR-контролёра

Новая специальность для России массово начала появляться в объявлениях о приёме на работу. QR-контролёрам обещают максимальную зарплату в 30 тысяч рублей.

Работодатели из разных городов страны уже опубликовали больше сотни вакантных мест.

"На фоне рассмотрения законопроекта о введении QR-кодов на федеральном уровне в России появились новые рабочие места. Работодатели выложили около сотни вакансий QR-контролёров", — передаёт РЕН ТВ.

На данный момент на работу контролёров уже набирают:

в Москве,

Алтайском крае,

Санкт-Петербурге,

Свердловской области.

За полную смену в восемь часов зарплата в регионах разная. К примеру, в Туле предлагают 15 тысяч рублей со сменным графиком 2/2, а в Самаре 25 тысяч рублей. В обязанностях работодатели указывают проверку QR-кода граждан и сверку паспортных данных.

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