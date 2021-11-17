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Политолог Орлов предложил разрешить подросткам вступать в партии

Общество

С предложением снизить возрастной порог для вступления в партии до 16 лет выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. По его словам, в этом возрасте многие подростки уже задумываются о карьере в политике.

Политолог Орлов предложил разрешить подросткам вступать в партии

Как отметил политолог, самореализоваться в этой сфере молодым людям не позволяет законодательство. Из-за этого подростки вынуждены искать "маргинальные" партии, где из "незаконно используют" для нечестной политической борьбы.

"В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части снижения возраста вступления в политическую партию с 18 до 16 лет, что позволит значительной части политически активной молодёжи реализовать себя в рамках официально действующих организаций", — цитирует выдержки из обращения Орлова на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко RT.

Ранее Орлов предлагал наделить правом голоса работающих подростков. По словам политолога, если юные избиратели способны себя обеспечивать, значит, могут иметь вполне сформированную политическую точку зрения.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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