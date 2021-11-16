"Сильная Россия" просит Мединского проверить искажения учебников истории

Председатель Общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков обратился к Председателю Межведомственной комиссии по историческому просвещению, помощнику Президента Владимиру Мединскому и министру просвещения России Сергею Кравцову с просьбой "проверить выявленные рабочей группой фактологические и смысловые искажения в учебниках всеобщей истории и, в случае подтверждения данной информации, принять меры по их устранению".

В начале октября "Сильная Россия" совместно с "Офицерами России" и другими общественными организациями провели круглый стол по итогам аудита допущенных к изучению в школах учебников истории. В процессе работы были выявлены вопиющие искажения истории, в том числе попытки реабилитации нацизма.

"Большинство учебников подготовлены под эгидой Института всеобщей истории РАН, который в 1990-е годы активно сотрудничал с грантодателями Сороса. Это исторический факт. Подготовленная в 1990-е годы под диктовку и при финансировании Сороса содержательная часть учебных пособий благополучно перекочевала в современные школьные учебники", — заявил председатель "Сильной России".

Цветков добавил, что структуры Сороса признаны в России нежелательными, но школы всё ещё используют учебники, которые были написаны при непосредственном их участии.

"Мы выполнили свою работу, тщательно изучили учебники и инициировали соответствующие обращения в профильные органы власти и будем добиваться изменения учебников всеобщей истории. Надо давать детям объективные и корректные данные", — подытожил Цветков.