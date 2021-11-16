Большинство туристов отказываются от поездок по QR-кодам

Подавляющее большинство российских путешественников (75%) готовы отказаться от дальних поездок, если для их совершения в обязательном порядке нужно будет предъявлять QR-код. Привиться исключительно ради возможности путешествовать готовы лишь 4% жителей России. Такие данные предоставила Ассоциация туроператоров России.

Сообщается, что большинство российских туристов готовы отменить уже запланированные поездки, если для перелётов и путешествий необходим будет исключительно QR-код, и не будет возможности заменить его отрицательным ПЦР-тестом. Россияне выразили готовность спланировать свой отдых так, чтобы избежать каких-либо действий с QR-кодами. В качестве альтернативы жители России готовы путешествовать на личном автотранспорте, ездить на дачу, жить в арендованных квартирах вместо отелей на отдыхе и т. д.

Ещё 10% путешественников собираются отложить поездки на полгода, в надежде на отмену QR-кодов. Лишь 12% россиян не высказали недовольства необходимостью демонстрации QR-кодов в поездках.

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