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Более сотни СМИ вошли в состав медиагруппы "Патриот"

Общество

Количество партнёров Медиагруппы "Патриот" увеличилось до 117 информационных агентств. В партнёрскую сеть входят издания из 47 российских регионов. Кроме того, сотрудничают с "Патриотом" более чем 500 пабликов во "ВКонтакте".

Более сотни СМИ вошли в состав медиагруппы "Патриот"

Глава медиагруппы "Патриот" Александр Христофоров заявил, что такое взаимодействие позволяет получать максимальное количество новостей из самых отдалённых уголков страны. Это получается сделать максимально оперативно.

"При этом медиагруппа не планирует останавливать своё расширение. Идеальный вариант дальнейшего развития — это объединение под эгидой медиагруппы патриотических СМИ из всех регионов нашей страны и включение в состав медиагруппы городских пабликов из каждого города России", — считает Христофоров.

По словам директора медиагруппы, у "Патриота" есть важная цель — создать благоприятное информационное пространство в России и противостоять фейкам.

Все СМИ, которые входят в медиагруппу "Патриот", каждый день дают возможность читателям из 47 городов получать оперативные и качественные новости. Партнёры "Патриота" охватывают страну от Калининграда до Владивостока. Такая обширная география помогает оперативно обмениваться новостями и формировать полноценную картину дня, добавил глава медиахолдинга Александр Христофоров.

"Актуальные материалы попадают в репосты групп, где с ними знакомится миллионная аудитория крупнейшей социальной сети России, рост которой только продолжается — ну а "Патриот" теперь в сумме со 115 членами и партнёрами медиагруппы насчитывает 640 площадок", — рассказал директор медиагруппы.

Напомним, 1 октября 2019 года "Федеральное агентство новостей" и информационные агентства "Народные новости", "Экономика Сегодня" и "Политика Сегодня" объявили о создании медиагруппы "Патриот" — на данный момент в неё входят 115 изданий регионального и федерального уровней, телевизионные и электронные ИА и др. Полный список можно увидеть в разделе "Медиапартнёры".

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Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Наталия Красовская
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