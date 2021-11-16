В Госдуме рассказали, как будут поощрять россиян за вакцинацию

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный рассказал изданию "Говорит Москва", как граждан России можно поощрять за то, что они вакцинировались от коронавируса.

Депутат полагает, что за вакцинацию россиянам можно давтаь денежные выплаты, или делать им скидки на визиты в оздоровительные или фитнес-центры.

Парламентарий уверен, что в случае с вакцинацией лучше будут работать не наказания, а поощрения:

"Именно стимулирование к вакцинации, а не ограничение прав граждан должно быть на первом месте — будь то выплаты за то, что человек вакцинируется, будь то какие-то скидки при покупке товаров, будь то дополнительные возможности для вакцинированных без ограничения прав остальных".

В ноябре 2021 года под контролем правительства России будет проведён очередной розыгрыш денежных призов среди полностью вакцинировавшихся граждан. Размер каждого выигрыша составит 100 тысяч рублей, победителей будет 1000 человек.

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