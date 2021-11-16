В Минздраве напомнили, сколько действуют QR-коды после прививки для переболевших

Срок действия QR-кодов для граждан России, которые привились от коронавируса, но всё-таки заболели, составляет полгода с момента выздоровления.

Это уточнение зафиксировано в приказе Министерства здравоохранения России, документ можно найти на интернет-портале правовой информации.

Из приказа следует, что если гражданин сделал прививку и переболел коронавирусом, отсчёт будет идти от более поздней даты наступления события.

Как уточнили в Минздраве РФ, что после вакцинации срок действия QR-кода составляет один год, а после перенесённого коронавируса — полгода.

Если сданный вакцинированным гражданином ПЦР-тест окажется положительным, его QR-код аннулируется, а после выздоровления от COVID-19 ему присваивается новый QR-код, действующий полгода после болезни.

Получить справку о вакцинации, перенесённом COVID-19 или медицинских противопоказаниях можно в электронном виде на Госуслугах, или в бумажном — в МФЦ или больнице.

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