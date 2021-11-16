Депутат Выборный предложил ужесточить наказание за "купленные права"

В Госдуме всерьёз задумались над тем, как "перекрыть кислород" конторам, торгующим водительскими правами, и, заодно, гражданам, предпочитающим права покупать.

По информации Известий, инициатива принадлежит Анатолию Выборному, заместителю председателя думского комитета по безопасности, который направил соответствующее обращение в Генпрокуратуру.

Депутат ГД указал в своём письме адреса восьми сайтов, которые такую незаконную "услугу" предоставляют. Цена вопроса — 25 тысяч рублей.

"Мошенники обещают, что человек с "их правами" можно спокойно управлять машиной. Представляете, какую угрозу и повышенную опасность несет на дороги такой водитель? И даже если его поймают на подделке, то просто оштрафуют, а уголовная ответственность — на тех, кто изготовил фальшивки", — пояснил Выборный.

ДЛЯ СПРАВКИ

ч. 5 ст. 327 УК РФ: виновные в изготовлении фальшивок наказываются

ограничением или лишением свободы на срок до двух лет,

либо принудительными работами на период до двух лет,

либо арестом на срок до шести месяцев.

Использование такого документа по этой статье наказывается

штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до шести месяцев,

либо обязательными работами на срок до 480,

либо исправительными — на период до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

ст. 12.7 КоАП РФ ("Управление транспортным средством гражданином, не имеющим права управления транспортным средством"):

горе-водителям грозит штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

"Преступники особо и не скрываются, так как официальных оснований для блокировки этих сайтов нет. Ни под одни параметры запрещенной информации они не попадают: ни экстремисты, ни фейкньюс, ни группы смерти — хотя по факту, очевидно, они именно таковыми и являются", — убежден Анатолий Выборный.

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