В Госдуме всерьёз задумались над тем, как "перекрыть кислород" конторам, торгующим водительскими правами, и, заодно, гражданам, предпочитающим права покупать.
По информации Известий, инициатива принадлежит Анатолию Выборному, заместителю председателя думского комитета по безопасности, который направил соответствующее обращение в Генпрокуратуру.
Депутат ГД указал в своём письме адреса восьми сайтов, которые такую незаконную "услугу" предоставляют. Цена вопроса — 25 тысяч рублей.
"Мошенники обещают, что человек с "их правами" можно спокойно управлять машиной. Представляете, какую угрозу и повышенную опасность несет на дороги такой водитель? И даже если его поймают на подделке, то просто оштрафуют, а уголовная ответственность — на тех, кто изготовил фальшивки", — пояснил Выборный.
ДЛЯ СПРАВКИ
ч. 5 ст. 327 УК РФ: виновные в изготовлении фальшивок наказываются
Использование такого документа по этой статье наказывается
ст. 12.7 КоАП РФ ("Управление транспортным средством гражданином, не имеющим права управления транспортным средством"):
"Преступники особо и не скрываются, так как официальных оснований для блокировки этих сайтов нет. Ни под одни параметры запрещенной информации они не попадают: ни экстремисты, ни фейкньюс, ни группы смерти — хотя по факту, очевидно, они именно таковыми и являются", — убежден Анатолий Выборный.
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