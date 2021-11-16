Россияне от 80 лет и старше смогут получить существенную прибавку к пенсии. Причём для этого им не надо никуда ходить и никаких заявлений писать — ПФР автоматически установит выплату.
Согласно информации, размещённой на сайте Пенсионного фонда, сумма прибавки получателям страховых пенсий равна величине фиксированной выплаты. В текущем году — это 6 044 руб. 48 коп.
Как отмечают специалисты ПФР, это повышение касается всех, кто получает страховые пенсии и ни к каким датам, кроме даты рождения, не привязано.
В Пенсионном Фонде уточняют:
этой прибавки не будет у тех пенсионеров, кто получает социальную пенсию по старости или по потере кормильца, а также у инвалидов I группы, которые уже получают фиксированную выплату в двойном размере вне зависимости от возраста.
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