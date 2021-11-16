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Кому "капнет" ощутимая прибавка к пенсии - разъяснили в ПФР

Общество

Россияне от 80 лет и старше смогут получить существенную прибавку к пенсии. Причём для этого им не надо никуда ходить и никаких заявлений писать — ПФР автоматически установит выплату.

 

Согласно информации, размещённой на сайте Пенсионного фонда, сумма прибавки получателям страховых пенсий равна величине фиксированной выплаты. В текущем году — это 6 044 руб. 48 коп.

Как отмечают специалисты ПФР, это повышение касается всех, кто получает страховые пенсии и ни к каким датам, кроме даты рождения, не привязано.

Сколько получат пенсионеры

  • 6 044,48 рублей — это размер фиксированной выплаты для всех пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости;
  • для тех, кому "стукнуло" 80 лет (и больше) сумма удваивается и составит 12 088,96 рублей.

Кого не коснётся

В Пенсионном Фонде уточняют:

этой прибавки не будет у тех пенсионеров, кто получает социальную пенсию по старости или по потере кормильца, а также у инвалидов I группы, которые уже получают фиксированную выплату в двойном размере вне зависимости от возраста.

Как рассчитать размер пенсии "с прибавкой"

© pfr.gov.ru
© pfr.gov.ru

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
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