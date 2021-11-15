Эксперт оценил идею поднять цену водки до 500 рублей

Директор Регионального центра общественного контроля Сергей Шерстюк оценил для Pravda.Ru предложение депутата Госдумы Султана Хамзаева повысить минимальную цену водки до 500 рублей, чтобы бороться с подделками на рынке.

Шерстюк считает, что такая мера не поможет в борьбе с контрафактом.

"Я не представляю, как можно бороться с контрафактом, потому что от цены это не зависит. Наоборот, чем будет дороже водка, тем контрафакт будет быстрее пролезать, более дешёвый, будет пролезать во все магазины", — отметил он.

По мнению эксперта, не стоит лишать россиян возможности относительно недорого покупать водку.

"К сожалению, у нас российская нация, русский народ, не отошёл ещё от того, чтобы не пить водку. Практически любое застолье, оно, так сказать, без этих крепких напитков не обходится. Поэтому лишать народ такого маленького удовольствия, даже я не говорю, чтобы напиваться, а даже в небольших дозах, это делать не стоит", — сказал собеседник издания.

В случае реализации этой инициативы пьющие семьи будут тратить ещё больше средств на покупку алкоголя, что сделает их ещё беднее, считает Хамзаев.

"У нас очень много есть людей, асоциальных семей, в которых люди выпивают, и женщины, и мужчины, поэтому для них это будет дополнительная нагрузка. Если они сейчас тратят там, не знаю, одну треть от своего бюджета, то будут тратить гораздо больше, и жить они будут ещё беднее, ещё хуже", — сообщил эксперт.

Он добавил, что подорожание водки может привести к массовому самогоноварению.

"Это приведёт к тому, что народ начнёт заниматься самогоноварением. Я понимаю, что сейчас правительство будет изымать эти приборы из продажи, но это людей не остановит, и они будут травиться, покупать спирт, даже не задумываясь о том, кто его сделал, что там за состав", — подчеркнул Хамзаев.

Директор Регионального центра общественного контроля предложил переводить россиян на вино, как это делается во Франции, в Великобритании и других странах, а также ввести госмонополию на производство водки, чтобы сверхдоходы, полученные от увеличения стоимости водки и коньяка на 7%, направлять на борьбу с пьянством, воспитание культуры пития, помощь асоциальным семьям и строительство больниц для людей, зависимых от алкоголя.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил повысить стоимость водки до 500 рублей, чтобы бороться с контрафактом. Кроме того, Минфин выступил с инициативой об увеличении минимальной цены на водку на 7,4%, на коньяк — на 7,6%.

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