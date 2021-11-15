Социолог назвала абсурдом данные о более 100% участников переписи

Социолог Елена Башкирова предложила уволить заместителя главы Росстата Павла Смелова, сочтя его заявления проявлением непрофессионализма.

Ранее Смелов, комментируя результаты переписи населения, которая проходила в России с 15 октября по 14 ноября, заявил о том, что в ней приняли участие более 100% россиян. Ничего криминального, по мнению Павла Смелова, в этой цифре нет — она сложилась из оценки численности населения предыдущей переписи и оперативной информации ряда ведомств. По его словам, данная цифра содержит много погрешностей, Росстат будет обрабатывать полученные данные, чтобы исключить недочёты.

Елена Башкирова, однако, не согласилась с такой оценкой. По её мнению, за такой комментарий замглавы Росстата следовало бы уволить с занимаемой должности. По словам социолога, при правильно организованном подсчёте не может быть больше 100 процентов людей, которые участвовали бы в переписи.

"Это абсурд и непрофессионализм совершенно полный. Понятно, что данные должны уточняться, что плохо была сделана организация. Я как социолог вообще не понимаю, как они могли выходить и комментировать данные, называть какие-то проценты, не проведя первичного анализа данных и не убрав дублей", — заявила Башкирова в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По её словам, то, что в переписи есть дублированные данные, ничего не значит, ибо "дубли тут же должны были удаляться".

"Такой глупости, что число составило больше 100 процентов, быть никак не могло", — подчеркнула Елена Башкирова.

Глава Росстата Павел Малков заявил ТАСС, что данные переписи будут обрабатываться вручную:

"Есть цифровые инструменты, но нет волшебной палочки. Будет сидеть достаточно большое количество экспертов и разбираться с полученной в ходе переписи информацией".

Он также отметил, что все данные, которые Росстат планировал собрать в ходе переписи населения, были получены.

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