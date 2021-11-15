Минцифры обновит приложение "Госуслуги"

Заместитель главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов заявил, что в конце 2021 — начале 2022 года будет представлена обновлённая версия мобильного приложения "Госуслуги".

Качанов выразил надежду, что пользователи благосклонно воспринят обновлённое приложение.

В 2012 годы была запущена первая версия мобильного приложения "Госуслуги". Приложение доступно для операционных систем Android и iOS. Судя по данным магазина приложений Google Play, "Госуслуги" скачали более 50 миллионов раз.

Ранее сообщалось, что на портале "Госуслуги" массово аннулировали QR-коды о вакцинации от коронавируса. Документы стали недействительными из-за того, что с 8 ноября появились сертификаты нового образца, которые утвердило Министерство здравоохранения РФ.





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