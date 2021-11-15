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В России впервые за два месяца снизилась заболеваемость COVID-19

Общество

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России впервые за два месяца улучшилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

"Мы видим снижение заболеваемости за два месяца непрерывного подъема… Предыдущие две недели характеризовались ростом всего на 2%, и вот по итогам, по результатам всех мер, которые были приняты на неделе нерабочих дней, мы сегодня фиксируем снижение в целом по стране на 2%", — цитирует Попову РИА Новости.

Она отметила, что рост заболеваемости остановился в 43 субъектах РФ. В 33 регионах незначительно выросло количество заражённых коронавирусом.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что режим нерабочих дней, который действовал в столице с 28 октября по 7 ноября, позволил замедлить распространение коронавирусной инфекции в городе.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
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