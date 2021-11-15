Певцов предложил внедрить страховку от осложнений после вакцинации

Дмитрий Певцов выступил "против сегрегации и за добровольную вакцинацию". Актёр отметил, что о побочных эффектах вакцины от COVID-19 необходимо говорить открыто.

Дмитрий Певцов рассказал, что ему поступают множество сообщений против внесенных законопроектов о QR-кодах.

"Я против нарушения Конституции, основополагающих прав и свобод гражданина, риска нарушения тайны персональных данных. Все это очень серьезно, но для меня самое тяжелое в этом случае — раскол общества", — пишет артист в своём Instagram-аккаунте.

Певцов напоминает о том, что система здравоохранения на грани. Звезда театра и кино говорит о том, что в условиях, когда болеют и умирают соотечественники, возможно, кто-то вакцинируется, чтобы защитить себя и близких.

"Да, при этом существуют случаи побочных эффектов и об этом тоже надо говорить открыто и помогать, лечить", — выражает своём мнение Дмитрий.

Певцов, который недавно стал депутатом Госдумы, ратует за то, чтобы государство несло ответственность за вакцинированных.

"Я, безусловно, против сегрегации и за добровольную вакцинацию", — подчёркивает знаменитость.

Он отмечает, что в Госдуме продвигают предложение отменить обязательную расписку пациента об ответственности за последствия вакцинации.

"При осложнении от прививки человек не должен оставаться наедине с болезнью, предлагаю шире использовать страхование. Возможно — внедрять за государственный счет страховку от осложнений", — пишет актёр.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.