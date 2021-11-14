Умер актёр из сериала "Реальные пацаны"

Заслуженный артист России Игорь Бондаренко скончался в возрасте 55 лет после продолжительной болезни.

В некрологе, опубликованном на сайте театра ФЭСТ, говорится, что Бондаренко "стоял у самых истоков ФЭСТа". Прощание с актёром состоится 15 ноября в 10:30 на сцене театра.

"Вклад Игоря Бондаренко в становление и развитие театра неоценим. Он был выдающимся мастером сцены. Он был душой любой компании, потрясающим рассказчиком, интересным художником и сочинителем", — сообщается в в некрологе.

Бондаренко родился в 21 февраля 1966 года в Подмосковье. Он окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. В 2004 году ему было присвоено звание заслуженного артиста РФ. Артист известен широкой публике по ролям в сериалах "Счастливы вместе", "Восьмидесятые" и "Реальные пацаны".

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