Заслуженный учитель РФ Ямбург развеял фейки о вреде "удалёнки" на школьников

Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик РАО Евгений Ямбург опроверг ложные суждения о том, что дистанционный формат обучения негативно влияет на успеваемость школьников и студентов.

По словам Ямбурга, после перевода школьников на дистанционный формат обучения по поводу "удалёнки" возникло много фейковых суждений. На самом деле большинство школ не находятся на изоляции, отметил педагог.

"Что самое главное — результаты ЕГЭ за прошлый год оказались не хуже, а лучше, чем в предыдущие годы. Произошло это потому, что дети в больших классах, чтобы не показаться глупыми, не проявляют себя активно, стесняются отвечать. Но, как только они стали работать в чате с учителем, они с троек подтянулись до четверок, а за ЕГЭ получили пятерки", — сообщил Ямбург в беседе с Общественной службой новостей.

Перевод школьников и студентов на "удалёнку" стал одной из мер, принятых для препятствования распространению коронавируса.

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