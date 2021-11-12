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Заслуженный учитель РФ Ямбург развеял фейки о вреде "удалёнки" на школьников

Общество

Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик РАО Евгений Ямбург опроверг ложные суждения о том, что дистанционный формат обучения негативно влияет на успеваемость школьников и студентов.

Заслуженный учитель РФ Ямбург развеял фейки о вреде "удалёнки" на школьников

По словам Ямбурга, после перевода школьников на дистанционный формат обучения по поводу "удалёнки" возникло много фейковых суждений. На самом деле большинство школ не находятся на изоляции, отметил педагог.

"Что самое главное — результаты ЕГЭ за прошлый год оказались не хуже, а лучше, чем в предыдущие годы. Произошло это потому, что дети в больших классах, чтобы не показаться глупыми, не проявляют себя активно, стесняются отвечать. Но, как только они стали работать в чате с учителем, они с троек подтянулись до четверок, а за ЕГЭ получили пятерки", — сообщил Ямбург в беседе с Общественной службой новостей.

Перевод школьников и студентов на "удалёнку" стал одной из мер, принятых для препятствования распространению коронавируса.

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Ученый об опасности дистанционного обучения и QR-кодов
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
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