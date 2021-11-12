Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко оценила предложение режиссёра Сарика Андреасяна запретить развлекательный контент украинского производства в России.
Ранее Андреасян выступил с инициативой о введении запрета на показ сериалов и фильмов украинского производства на территории РФ. Он объяснил это необходимостью симметричного ответа на аналогичный запрет на Украине.
"Это все абсолютные глупости. Не знаю, что это Сарику в голову взбрело. Мы хорошо относимся к украинскому искусству, народу и языку", — сказала Елена Драпеко в беседе с изданием Москва 24.
Депутат отметила, что в России проживает много украинцев и есть школы, где преподают на украинском языке.
Она напомнила, что в России есть закон "О национально-культурной автономии", обеспечивающий защиту коренных народов и диаспор. Законодательство защищает армянскую, азербайджанскую, украинскую и другие диаспоры, проживающие на территории РФ.
"Видимо, Андреасян об этом ничего не знает, поэтому говорит глупости", — добавила парламентарий.
Ранее одна из жертв "скопинского маньяка" предложила Андреасяну снять фильм по её книге "Исповедь узницы подземелья".
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