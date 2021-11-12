Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что в январе-сентябре текущего года доля COVID-19 среди причин избыточной смерти в России превысила 90%.
По словам вице-премьера, за девять месяцев текущего года "из общего количества избыточной смертности 91,2% приходится" на коронавирус. Голикову цитирует РИА Новости.
Такие показатели серьёзно влияют на потери в российских семьях и на общую демографическую ситуацию в России, отметила она.
Ранее кабмин внёс в Государственную Думу законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Переходный период будет действовать до 1 февраля.
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