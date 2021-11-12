Вежливость спасает: автоэксперт рассказал, как избежать ДТП в зимний период

С наступлением заморозков повышается риск ДТП. Как его уменьшить, рассказал координатор движения "Общество Синих Ведёрок", руководитель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Пётр Шкуматов.

Специалист в разговоре с "Радио 1" дал несколько советов автомобилистам и объяснил, почему в холодное время года так важно быть вежливым водителем.

"Переход с лета на зиму самый опасный, потому что автомобилисты ещё не адаптировались к новым условиям. В эти дни предотвратить ДТП поможет только внимательность, аккуратность, плавность и предсказуемость езды", — отметил он.

Шкуматов обозначил, на что следует обратить особое внимание за рулём в это время:

необходимо быть постоянно сосредоточенным;

нельзя отвлекаться на телефон;

преимущественно снижать скорость;

стараться держать дистанцию с другими машинами.

обязательно использовать поворотники.

Вежливая манера вождения лишний раз позволит избежать ДТП, риск которого повышается в зимний период в несколько раз.

"Если кто-то хочет перестроиться в ваш ряд, и у вас есть возможность пропустить этого человека, то лучше это сделать", — считает Шкуматов.

Ранее в Химках на Новосходненском шоссе мужчина напал на молодого водителя и его подругу из-за того, что они не пропустили его в образовавшейся пробке.

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