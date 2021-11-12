Согласно недавнему опросу Телеканала "360" и Viber, в собственной доброте уверены 89,66% россиян. Ещё 1,27% респондентов сообщили, что не считают себя добрыми людьми, а 2,39% выразили сомнение по поводу своих личных качеств.
В странах СНГ 87,2% респондентов назвали себя добрыми. В своём отношении к окружающим сомневаются 2,85% участников опроса. Кроме того, 1,81% граждан отрицательно ответили на вопрос о своей доброте.
Также респондентов спросили, считают ли они добрыми других людей. Ответы были следующими:
Большинство респондентов заявили, что совершили добрый поступок на текущей недели (68,01% опрошенных из России и 69,2% из СНГ). Также более 70% участников исследования часто говорят что-то приятное людям, чтобы поднять им настроение.
Опрос проводился среди пользователей Viber с 1 по 8 ноября. В нём поучаствовали более 7 тысяч человек из РФ и стран СНГ.
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