Большинство россиян признались, что считают себя добрыми людьми

Согласно недавнему опросу Телеканала "360" и Viber, в собственной доброте уверены 89,66% россиян. Ещё 1,27% респондентов сообщили, что не считают себя добрыми людьми, а 2,39% выразили сомнение по поводу своих личных качеств.

В странах СНГ 87,2% респондентов назвали себя добрыми. В своём отношении к окружающим сомневаются 2,85% участников опроса. Кроме того, 1,81% граждан отрицательно ответили на вопрос о своей доброте.

Также респондентов спросили, считают ли они добрыми других людей. Ответы были следующими:

11,87% россиян и 9,75% респондентов из стран СНГ видят вокруг себя большинство добрых людей;

43,81% опрошенных из РФ и 41,69% из СНГ считают, что их достаточно много;

34,6% участников из РФ и 37,36% из СНГ редко сталкиваются с проявлением доброты со стороны других граждан;

4,39% россиян и 4,53% опрошенных из СНГ убеждены, что добрых людей совсем нет.

Большинство респондентов заявили, что совершили добрый поступок на текущей недели (68,01% опрошенных из России и 69,2% из СНГ). Также более 70% участников исследования часто говорят что-то приятное людям, чтобы поднять им настроение.

Опрос проводился среди пользователей Viber с 1 по 8 ноября. В нём поучаствовали более 7 тысяч человек из РФ и стран СНГ.

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