Чемодан, вокзал: чиновник посоветовал антипрививочникам уехать из России

Заместитель главы администрации города Каменск-Уральский Денис Нестеров прославился на всю страну — хотя едва ли он хотел прославиться именно так. А все из-за совета, данного антипрививочникам.

Чиновник посоветовал этой категории российских граждан покинуть страну. По мнению господина Нестерова, такие люди опасны для здоровья окружающих.

Глава Каменск-Уральского Алексей Герасимов объяснил слова своего заместителя излишней эмоциональностью.

"Речь идет о наших людях, которыми мы дорожим, заботимся об их здоровье. Полагаю, злую шутку с Денисом Николаевичем сыграли эмоции. В целом же он говорил о той ответственности, которую сегодня несет каждый член нашего общества по отношению к окружающим", — цитирует Герасимова издание Ura.Ru.

Глава города удивился тому, что слова Дениса Нестерова вызвали такой резонанс, отметив, что они были ошибочными. Вместе с тем Алексей Герасимов подчеркнул, что от решения о вакцинации зависят жизни людей.

Напомним, 11 ноября стало известно, что в правительстве разработаны два законопроекта, которые предусматривают обязательное введение QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах.

Первый законопроект — поправки в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" — регулирует введение QR-кодов в общественных местах. Второй законопроект вносит изменения в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта и касается междугородных и международных поездок.

Документы готовят к внесению в Госдуму. А вот когда они вступят в силу, будет зависеть от сроков рассмотрения, а также от готовности регионов к введению QR-кодов.