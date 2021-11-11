EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Шесть голов в ворота Кипра приблизили сборную России к ЧМ-2022
МИД Украины считает, что изменил "ход игры" с США в свою пользу
ЕС отказался от санкций в отношении "Аэрофлота"
Украина в срочном порядке заказала электроэнергию у Словакии
Phys.org: многомиллионная Джакарта уйдёт под воду из-за глобального потепления
Минздрав предупредил беременных о риске выкидыша при заражении COVID-19
Политолог назвал омерзительным запрет георгиевских лент в Латвии
Путин заявил Меркель о силовых приёмах Киева и НАТО в Чёрном море
Путин и Меркель второй раз за два дня поговорили о ситуации в Белоруссии

Чемодан, вокзал: чиновник посоветовал антипрививочникам уехать из России

Общество

Заместитель главы администрации города Каменск-Уральский Денис Нестеров прославился на всю страну — хотя едва ли он хотел прославиться именно так. А все из-за совета, данного антипрививочникам.

Чемодан, вокзал: чиновник посоветовал антипрививочникам уехать из России

Чиновник посоветовал этой категории российских граждан покинуть страну. По мнению господина Нестерова, такие люди опасны для здоровья окружающих.

Глава Каменск-Уральского Алексей Герасимов объяснил слова своего заместителя излишней эмоциональностью.

"Речь идет о наших людях, которыми мы дорожим, заботимся об их здоровье. Полагаю, злую шутку с Денисом Николаевичем сыграли эмоции. В целом же он говорил о той ответственности, которую сегодня несет каждый член нашего общества по отношению к окружающим", — цитирует Герасимова издание Ura.Ru.

Глава города удивился тому, что слова Дениса Нестерова вызвали такой резонанс, отметив, что они были ошибочными. Вместе с тем Алексей Герасимов подчеркнул, что от решения о вакцинации зависят жизни людей.

Напомним, 11 ноября стало известно, что в правительстве разработаны два законопроекта, которые предусматривают обязательное введение QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах.

Первый законопроект — поправки в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" — регулирует введение QR-кодов в общественных местах. Второй законопроект вносит изменения в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта и касается междугородных и международных поездок.

Документы готовят к внесению в Госдуму. А вот когда они вступят в силу, будет зависеть от сроков рассмотрения, а также от готовности регионов к введению QR-кодов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Олег Артюков, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Шесть голов в ворота Кипра приблизили сборную России к ЧМ-2022
МИД Украины считает, что изменил "ход игры" с США в свою пользу
ЕС отказался от санкций в отношении "Аэрофлота"
Украина в срочном порядке заказала электроэнергию у Словакии
Phys.org: многомиллионная Джакарта уйдёт под воду из-за глобального потепления
Чем посыпают дороги зимой от гололёда и снега в России
Минздрав предупредил беременных о риске выкидыша при заражении COVID-19
Политолог назвал омерзительным запрет георгиевских лент в Латвии
Путин заявил Меркель о силовых приёмах Киева и НАТО в Чёрном море
Путин и Меркель второй раз за два дня поговорили о ситуации в Белоруссии
Популярное
Мир. Новости мира
Сбиты четыре борта ВКС РФ. Почему Россия не мстит?

Год назад Азербайджан сбил Ми-24 ВКС РФ. Ранее турки сбили Су-24, их боевики — Ми-8, а Израиль подставил под ракеты Ил-18. Почему РФ не ответила морем огня?!

Сбиты четыре борта ВКС РФ. Почему Россия не мстит?
Две группы мигрантов сломали забор и прорвались в Польшу
Мир. Новости мира
Две группы мигрантов сломали забор и прорвались в Польшу
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова показала пикантное видео из ванной
Новости спорта
Фигуристка Хендрикс покорила болельщиков прокатом и откровенным костюмом
Ирина Шлионская Распродажи — это одна большая фикция Ирина Шлионская Любовь Степушова Лукашенко согласовал с Москвой перекрытие газопровода "Ямал-Европа" Любовь Степушова Дмитрий Соколов Вас укусил робот: кому выставлять счёт? Дмитрий Соколов
Мир. Новости мира
ЕС создаёт список "недееспособных государств": что это означает для России
Общество
В Петербурге предупредили о санкциях для пенсионеров за отказ от вакцинации
В Германии выступили с угрозами в адрес России
Мир. Новости мира
В Германии выступили с угрозами в адрес России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников