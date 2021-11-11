В Югре планируют запретить посещение общественных мест с медотводом

Руководитель управления Роспотребнадзора по ХМАО Майя Соловьёва заявила, что выступает против посещения общественных мест гражданами с медотводом от вакцинации против COVID-19. Планируемый запрет будет касаться тех мест, где пропуск осуществляется по QR-коду.

На данный момент югорчане с медтоводом могут посещать:

спортивные мероприятия;

культурные учреждения;

торгово-развлекательные центры;

салоны красоты;

общепит.

Граждане, которые не имеют медотвода, обязаны на входе предъявить QR-код. Кроме того, работники указаных учреждений должны быть полностью привиты от COVID-19.

По мнению Соловьёвой, граждане с медтоводом при посещении общественных мест рискуют здоровьем не только своим, но и окружающих.

"Мы против того, чтобы они этот риск реализовали через посещение мест, где ходят все люди", - заявила Соловьёва.

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