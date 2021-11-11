Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом заявил, что законопроект о введении требований по проверке QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах действительно разрабатывается.
Он подтвердил, что в настоящий момент рассматривается возможность обязательного предъявления QR-кодов для профилактики распространения коронавирусной инфекции среди населения.
"Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты", — передаёт РИА Новости сообщение оперштаба.
Депутат Московской городской думы и председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко отметила, что соответствующая документация пока не поступала в верхнюю палату.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассматривают вопрос о введении QR-кодов на транспорте, ведь это относится к компетенции оперативного штаба.
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