В Федеральной антимонопольной службе заявили, что пока поднимать цены на проводной интернет и телевидение нет оснований. По информации ведомства, при поступлении жалоб ФАС будет проводить проверки.
В антимонопольной службе прокомментировали заявление агентства Telecom Daily. По данным исследований, аналитики предположили, что в скором времени тарифы на телекоммуникационные услуги придётся увеличивать. Однако в ФАС предпосылок к этому не увидели.
"В настоящее время ФАС России не видит причин для роста тарифов на услуги связи по фиксированной технологии (проводное интернет-соединение, телевидение), у службы отсутствует информация о наличии предпосылок для такого роста", — говорится в Telegram-канале ведомства.
Также специалисты ФАС подчеркнули, что в случае нарушений ценовой политики, служба будет проводить анализ экономического обоснования увеличения тарифов.
Ранее Pravda.Ru публиковала мнение по поводу тарифов исследовательского агентства Telecom Daily. Как утверждают специалисты, подъём тарифов будет связан с инфляцией и стоимостью оборудования для предоставления телекоммуникационных услуг.
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