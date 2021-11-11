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"Яндекс" составил топ снежных городов России

Общество

Согласно исследованиям "Яндекс.Погода" за последние десять лет, первое место по заснеженности занял Челябинск.

"Яндекс" составил топ снежных городов России

Так, согласно информации сервиса, в части регионов первыми видят снег уже в конце сентября жители:

  • Челябинска,
  • Екатеринбурга,
  • Омска,
  • Красноярска.

А вот позже всего снег выпадает в Волгограде и Ростове-на-Дону.

По данным сервиса, бессменным лидером в снежной "гонке" остаётся Челябинск. Толщина покрова достигает почти 200 сантиметров. Топ по количеству осадков зимой распределился следующим образом:

  • Челябинск — в среднем 181 сантиметр за зиму,
  • Пермь — 143 сантиметра,
  • Нижний Новгород — 126 сантиметров,
  • Санкт-Петербурге — 86 сантиметров,
  • Волгоград — 66 сантиметров,
  • Ростов-на-Дону — 46 сантиметров.

Как отмечает сервис, рекорд Челябинска установленный в зиму с 2013 на 2014 год так никому и не удалось побить. В области выпало 240 сантиметров осадков.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
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