"Яндекс" составил топ снежных городов России

Согласно исследованиям "Яндекс.Погода" за последние десять лет, первое место по заснеженности занял Челябинск.

Так, согласно информации сервиса, в части регионов первыми видят снег уже в конце сентября жители:

Челябинска,

Екатеринбурга,

Омска,

Красноярска.

А вот позже всего снег выпадает в Волгограде и Ростове-на-Дону.

По данным сервиса, бессменным лидером в снежной "гонке" остаётся Челябинск. Толщина покрова достигает почти 200 сантиметров. Топ по количеству осадков зимой распределился следующим образом:

Челябинск — в среднем 181 сантиметр за зиму,

Пермь — 143 сантиметра,

Нижний Новгород — 126 сантиметров,

Санкт-Петербурге — 86 сантиметров,

Волгоград — 66 сантиметров,

Ростов-на-Дону — 46 сантиметров.

Как отмечает сервис, рекорд Челябинска установленный в зиму с 2013 на 2014 год так никому и не удалось побить. В области выпало 240 сантиметров осадков.

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