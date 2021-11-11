Согласно исследованиям "Яндекс.Погода" за последние десять лет, первое место по заснеженности занял Челябинск.
Так, согласно информации сервиса, в части регионов первыми видят снег уже в конце сентября жители:
А вот позже всего снег выпадает в Волгограде и Ростове-на-Дону.
По данным сервиса, бессменным лидером в снежной "гонке" остаётся Челябинск. Толщина покрова достигает почти 200 сантиметров. Топ по количеству осадков зимой распределился следующим образом:
Как отмечает сервис, рекорд Челябинска установленный в зиму с 2013 на 2014 год так никому и не удалось побить. В области выпало 240 сантиметров осадков.
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