EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В России могут поднять цены на телевидение и интернет
В Раде зарождается новая политическая сила - бизнес скупает депутатов
Врач-эндокринолог объяснила, что произойдёт с организмом при отказе от хлеба
"Одноклассники" представили обновлённую ленту новостей
СНБО Украины готовит "жёсткую ответку энергетическому терроризму" России
Российского кибермошенника Жукова признали в США виновным и дали 10 лет тюрьмы
Новый глава японского МИД про отношения с РФ: готов подписать мирный договор
Instagram предложил пользователям функцию "Сделай перерыв"
Поляки перевозили мигрантов на лже-скорой в костюмах СИЗ

Почему половина россиянок не замужем, рассказала психолог Валовая

Общество

По данным ВЦИОМ, около 53% российских женщин не замужем, что больше половины. Часть в разводе, а часть никогда и не ходили под венец. По словам психолога Яны Валовой, всё объясняется "сменой поколений".

Как пережить одиночество в самоизоляции
 

Как уточняет эксперт, новые поколения рвут некогда устоявшиеся шаблоны о замужестве, рождении детей и семье.

"Наше поколение прекращает существовать установками "жить только ради детей", "обязательно выйти замуж до 20 лет", "без мужа ты никто" и так далее. Постепенно мы излечиваемся от ограничений, прошлого и привыкаем жить в новом мире. Частично благодаря комфортным условиям жизни. В те же 90-е такую роскошь мало кто мог себе позволить, — пояснила Валовая в беседе с Аrgumenti. ru.

Впрочем, по словам психолога, некоторые женщины не стремятся выходить замуж и занимаются карьерой. Но даже те, кто хочет создать семью, не всегда могут найти вторую половину по нескольким причинам:

  • "нехватка" мужчин,
  • чрезмерная самостоятельность и независимость,
  • рост маскулинности женщин.

Касательно нехватки кавалеров — это реальность. К примеру, по статистике ВЦИОМ, в некоторых регионах женщин больше в семь раз, чем мужчин. Особенно это касается крупных городов.

Для современной женщины брак по расчёту всё чаще становится нонсенсом. Дамы стремятся найти "идеального" партнёра, который будет обеспечен, красив, неглуп, но и при этом, обязательно должны быть чувства.

"Эти ценности не про выживание. Люди всё больше говорят про настоящие чувства, и не думают о том, как принято. Плохо это или хорошо покажет только время", — пояснила эксперт.

И всё-таки, как подчёркивает психолог, мало женщин, которые по-настоящему не боятся одиночества. За ширмой властной и самодостаточной дамы чаще всего скрывается "стереотипная" хранительница очага. Но и тут статистика играет против российских невест: около 5 миллионов из 17 российских семей приходится на матерей-одиночек с детьми.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Смена ценностей: женщины не торопятся выходить замуж
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Блинкен пообещал поставлять на Украину летальное оборонительное вооружение
Дептранс Москвы опубликовал кадры ДТП, в котором пострадала Елена Сафронова
В России могут поднять цены на телевидение и интернет
Почему половина россиянок не замужем, рассказала психолог Валовая
В Раде зарождается новая политическая сила - бизнес скупает депутатов
Врач-эндокринолог объяснила, что произойдёт с организмом при отказе от хлеба
На "Госуслугах" может появиться раздел жалоб на фейки о COVID-19
"Одноклассники" представили обновлённую ленту новостей
СНБО Украины готовит "жёсткую ответку энергетическому терроризму" России
Российского кибермошенника Жукова признали в США виновным и дали 10 лет тюрьмы
Популярное
Мир. Новости мира
Две группы мигрантов сломали забор и прорвались в Польшу

Две большие группы мигрантов сломали приграничное ограждение и ринулись из Белоруссии в Польшу.

Две группы мигрантов сломали забор и прорвались в Польшу
Сбиты четыре борта ВКС РФ. Почему Россия не мстит?
Мир. Новости мира
Сбиты четыре борта ВКС РФ. Почему Россия не мстит?
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова показала пикантное видео из ванной
Общество
В Петербурге предупредили о санкциях для пенсионеров за отказ от вакцинации
Любовь Степушова Победа Ортеги в Никарагуа разрушила планы США в Латинской Америке Любовь Степушова Ирина Шлионская Банковские чат-боты не защищают от мошенников Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Тайна фабрики грёз: Голливуд создали эмигранты из России Дмитрий Соколов
Мир. Новости мира
В Германии выступили с угрозами в адрес России
Мир. Новости мира
NASA обнаружило неизвестный объект, вращающийся вокруг китайского спутника
ЕС создаёт список "недееспособных государств": что это означает для России
Мир. Новости мира
ЕС создаёт список "недееспособных государств": что это означает для России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников