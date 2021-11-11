Почему половина россиянок не замужем, рассказала психолог Валовая

По данным ВЦИОМ, около 53% российских женщин не замужем, что больше половины. Часть в разводе, а часть никогда и не ходили под венец. По словам психолога Яны Валовой, всё объясняется "сменой поколений".

Как уточняет эксперт, новые поколения рвут некогда устоявшиеся шаблоны о замужестве, рождении детей и семье.

"Наше поколение прекращает существовать установками "жить только ради детей", "обязательно выйти замуж до 20 лет", "без мужа ты никто" и так далее. Постепенно мы излечиваемся от ограничений, прошлого и привыкаем жить в новом мире. Частично благодаря комфортным условиям жизни. В те же 90-е такую роскошь мало кто мог себе позволить, — пояснила Валовая в беседе с Аrgumenti. ru.

Впрочем, по словам психолога, некоторые женщины не стремятся выходить замуж и занимаются карьерой. Но даже те, кто хочет создать семью, не всегда могут найти вторую половину по нескольким причинам:

"нехватка" мужчин,

чрезмерная самостоятельность и независимость,

рост маскулинности женщин.

Касательно нехватки кавалеров — это реальность. К примеру, по статистике ВЦИОМ, в некоторых регионах женщин больше в семь раз, чем мужчин. Особенно это касается крупных городов.

Для современной женщины брак по расчёту всё чаще становится нонсенсом. Дамы стремятся найти "идеального" партнёра, который будет обеспечен, красив, неглуп, но и при этом, обязательно должны быть чувства.

"Эти ценности не про выживание. Люди всё больше говорят про настоящие чувства, и не думают о том, как принято. Плохо это или хорошо покажет только время", — пояснила эксперт.

И всё-таки, как подчёркивает психолог, мало женщин, которые по-настоящему не боятся одиночества. За ширмой властной и самодостаточной дамы чаще всего скрывается "стереотипная" хранительница очага. Но и тут статистика играет против российских невест: около 5 миллионов из 17 российских семей приходится на матерей-одиночек с детьми.

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