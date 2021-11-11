На "Госуслугах" может появиться раздел жалоб на фейки о COVID-19

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил выделить раздел на сайте "Госуслуг" под жалобы пользователей на фейковую информацию о коронавирусе.

По мнению Петрова, "слухи" и неподтверждённые данные о COVID-19 становятся серьёзной проблемой в России. Кроме этого, в данном разделе можно будет сообщать о несоблюдении санитарных норм.

"Граждане могут сообщать соответствующим органам о нарушениях, распространении недостоверных сведений и слухов о коронавирусе и грубом игнорировании санитарных правил (физическими лицами, юридическими лицами, а также должностными), направленных на борьбу с пандемией", — цитирует обращение Петрова на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева RT.

Как отметил Петров, данная инициатива позволит облегчить работу операторам спецслужб и правоохранительным органам.

Ранее Pravda.Ru писала о готовности Госдумы поддержать законопроект об отмене анонимности в интернете. По мнению парламентариев, запрет на "инкогнито" в сети позволит значительно уменьшить количество интернет-преступлений.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.