Мурашко не поддержал идею внесения изменений в УК из-за врачей-антиваксеров

Министр здравоохранения Михаил Мурашко не видит необходимости вносить изменения в Уголовный кодекс РФ для привлечения к ответственности врачей-антипрививрочников. Об этом сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

По его словам, идея о внесении соответствующих изменений в законодательство была озвучена депутатами на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, в котором принял участие Мурашко.

"Министр однозначно ответил, что такие изменения не требуются, поскольку соответствующие положения и меры ответственности уже предусмотрены действующими законами", — цитирует Кузнецова РИА Новости.

Напомним, глава Минздрава заявил на заседании думского комитета, что в Уголовном кодексе уже есть статьи, позволяющие привлечь к ответственности врачей, выступающих против вакцинации от коронавируса, ставя тем самым под угрозу жизни людей.

"Есть несколько путей, в том числе и в уголовном законодательстве есть статьи, которые могут быть применены к тем, кто (…) сам создаёт угрозу", — сказал Мурашко.

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