В Кремле ответили на вопрос о введении обязательной вакцинации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что на федеральном уровне представители власти не принимали никаких решений о введении обязательной вакцинации на территории Российской Федерации.

В среду, 10 октября, глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург призвал ввести обязательную вакцинацию граждан против коронавируса. Он отметил, что победить инфекцию можно лишь в том случае, если в прививочной кампании поучаствуют 70-75% населения РФ.

Гинцбург также предложил включить вакцинацию от COVID-19 в Национальный календарь прививок.

"Никаких решений на этот счет на федеральном уровне до сих пор не принималось", — передаёт РИА Новости слова Пескова.

Ранее стало известно, что главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталья Башкетова постановила ввести в городе обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.

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