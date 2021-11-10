В Крыму Ротару посоветовали не скатываться до украинского национализма

Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук не скрывает своего сожаления по поводу того, что исполнительница София Ротару ждёт возвращения Крыма в состав Украины. Об этом стало известно РИА Новости.

Общественный деятель посоветовал певице не давать оценок Крыму и его жителям, которые по своей воле захотели вернуться в состав России, и не скатываться до ярого украинского национализма:

"Очень жаль, что София Михайловна, несмотря на звание почётного крымчанина, так и не стала крымчанкой в полном смысле этого слова. Хочу посоветовать ей не давать оценок Крыму и крымчанам, вернувшимся по своей воле в Россию, и публично не сваливаться на позиции ярого и махрового украинского национализма".

Александр Форманчук заверил, что в Крыму всегда прекрасно относились к Ротару и её песням, и выразил надежду, что эта любовь была взаимной:

"Но при нынешних политических реалиях выяснилось, что она любит не российский Крым, а украинский. Это её право, и нам остаётся только лишь сожалеть об этом. У неё есть очень много своих фанатов, но политические реалии таковы, что, к сожалению, часто разводят по разные стороны политических баррикад".

Ранее сестра Софии Ротару Аурика сообщила, что они с певицей ждут, чтобы Крым вернулся в состав Украины.

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