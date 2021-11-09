Россияне смогут получить в МФЦ бумажные сертификаты вакцинации

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что с 16 ноября россияне, которые сделали прививку от коронавируса, смогут получить сертификат не только на портале госуслуг, но и в многофункциональных центрах в бумажном виде.

"Прошу министерство цифрового развития до конца недели предусмотреть все технические возможности, чтобы люди получили такую услугу без сбоев, быстро и удобно", — цитирует Мишустина РИА Новости.

Бумажные сертификаты о вакцинации смогут получить не только граждане, которые сделали прививку, но и переболевшие коронавирусом россияне, а также те, у кого имеются противопоказания к вакцинации/

Ранее председатель правительства РФ предложил включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок.





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