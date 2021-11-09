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Садальский прокомментировал награждение Гинцбурга

Общество

Создателю вакцины против коронавируса "Спутник V" Александру Гинцбургу торжественно вручили орден Александра Невского. Станислав Садальский высказался о заслугах главы НИИ им. Гамалеи.

Садальский прокомментировал награждение Гинцбурга

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" скептически относится к достижениям разработчиков первой в мире вакцину от коронавируса — "Спутник V".

Он заметил в заявлениях Гинцбурга некоторые несоответствия. В частности, по словам актёра, каждый раз менялись сроки действия вакцины — с двух лет до полугода. Нашёл актёр в словах учёного и другие нестыковки.

"А почему вакцина против уханьского штамма не работает против дельты? Просто 80% заболевших вакцинированных купили сертификаты. Да просто клетки памяти Т не успевают среагировать. Да просто надо 300 единиц антител... хотя разницы никакой между 200 и 300… все ж антитела разные!
Это всё одно, что ляпнуть: "Чтобы быть сытым, надо съесть 5 яблок — хотя и 3-4-х достаточно…", — пишет Садальский в своём Instagram-аккаунте.

Заслуженный артист РСФСР иронизирует на тему награждения Гинцбурга.

"Наконец-то награда нашла своего героя! Всё-таки, с помощью этого светилы науки, не побоюсь этого слова — русского учёного, мы уже как минимум трижды победили коронавирус", — пишет звезда театра и кино.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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